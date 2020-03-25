瑞聲（０２０１８）去年純利跌４１﹒５％，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，截至去年底止年度業績，純利

２２﹒２２億元（人民幣．下同），按年下跌４１﹒５％；每股盈利為１﹒８４元；該公司指，

因在新冠肺炎爆發期間前所未有的情況下，為了最大限度地提高集團的流動性，建議不派末期息

。

期內，公司收入為１７８﹒８４億元，下跌１﹒４％；毛利５１﹒０７億元，減少

２４﹒３％。毛利率２８﹒６％，下跌８﹒６個百分點。（ｈｏ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

