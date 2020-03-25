【企業盈喜】中國大冶有色金屬料去年轉虧為盈，因稀貴金屬價上漲

《經濟通通訊社２５日專訊》中國大冶有色金屬（００６６１）預期該公司截至去年底止年
度轉虧為盈，未經審核溢利料約１﹒７４億元（人民幣．下同），２０１８年度蝕８６６０﹒２
萬元。並料期內收入約３２８﹒０６億元，按年升６﹒６９％。
期內錄得溢利大幅增長主要由於（ｉ）黃金白銀等稀貴金屬產品之價格上漲；（ｉｉ）礦產
陰極銅產量提高增加效益；及（ｉｉｉ）收到提早退休人員之政府補助所致。（ｈｏ）
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