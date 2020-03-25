  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2020 12:24

【新冠肺炎】瑞聲料首季淨利潤及收入受壓，疫情影響復工及需求降

　　《經濟通通訊社２５日專訊》瑞聲科技（０２０１８）在業績報告中表示，新型冠狀病毒肺
炎疫情已經在全球迅速蔓延，並將繼續對全球經濟造成重大影響，並可能影響消費者對智能手機
的需求。集團認為，在中短期內，消費情緒和終端用戶對智能手機的需求將不可避免地受到負面
影響。
　　集團又預計，由於春節後的等待復工時間變長，價格壓力預期變高，以及消費者對收入降低
的預期而影響購買智能手機的需求，將導致２０２０年第一季度的收入、毛利和淨利潤受到不利
影響。
　　聲學業務方面，去年收入為８１﹒７億元（人民幣．下同），按年下跌５﹒８％；毛利率為
３１％，下跌６﹒２個百分點；當中第四季度收入為２２﹒４億元，毛利率為３０﹒３％。
　　集團指，集團專有的超線性結構（ＳＬＳ）聲學平台產品，於去年底實現了６５％的安卓發
貨佔比目標，預計今年滲透率將進一步提升至８０％。集團將發佈更多版本的ＳＬＳ產品，持續
提升聲學性能並擴展升級路徑。
　　至於光學業務，去年收入為１０﹒７億元，按年增長９４％；當中第四季度收入按年大幅增
長１﹒５倍至３﹒４億元。集團指，由於產品結構的持續改善和運營效率的提升，光學產品單價
和良率均呈現上升趨勢，令該業務毛利率有顯著提高。
　　目前ＷＬＧ產品生產準備工作正在積極進行中，將於今年第二季度實現量產，計劃２０２０
年度產出３０００萬隻ＷＬＧ鏡片。此外，鏡頭模組產能搭建工作也在進行中，超廣角、微距、
主攝等攝像頭模組已導入客戶，預計今年５月份量產，其中４８Ｍ模組預計在今年第三季度量產
。（ｃｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
生財有道25/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：汽車股現價可小注吸納
剖析天下25/03/2020
港人親歷 歐美疫情轉捩點
生財有道25/03/2020
產業將迎結構性改變 新東方在線長線釣大魚
生財有道25/03/2020
構建遊戲社區 心動疫市力足突圍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Pop Up Dance成本價出售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金