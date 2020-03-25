【新冠肺炎】瑞聲料首季淨利潤及收入受壓，疫情影響復工及需求降

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞聲科技（０２０１８）在業績報告中表示，新型冠狀病毒肺

炎疫情已經在全球迅速蔓延，並將繼續對全球經濟造成重大影響，並可能影響消費者對智能手機

的需求。集團認為，在中短期內，消費情緒和終端用戶對智能手機的需求將不可避免地受到負面

影響。

集團又預計，由於春節後的等待復工時間變長，價格壓力預期變高，以及消費者對收入降低

的預期而影響購買智能手機的需求，將導致２０２０年第一季度的收入、毛利和淨利潤受到不利

影響。

聲學業務方面，去年收入為８１﹒７億元（人民幣．下同），按年下跌５﹒８％；毛利率為

３１％，下跌６﹒２個百分點；當中第四季度收入為２２﹒４億元，毛利率為３０﹒３％。

集團指，集團專有的超線性結構（ＳＬＳ）聲學平台產品，於去年底實現了６５％的安卓發

貨佔比目標，預計今年滲透率將進一步提升至８０％。集團將發佈更多版本的ＳＬＳ產品，持續

提升聲學性能並擴展升級路徑。

至於光學業務，去年收入為１０﹒７億元，按年增長９４％；當中第四季度收入按年大幅增

長１﹒５倍至３﹒４億元。集團指，由於產品結構的持續改善和運營效率的提升，光學產品單價

和良率均呈現上升趨勢，令該業務毛利率有顯著提高。

目前ＷＬＧ產品生產準備工作正在積極進行中，將於今年第二季度實現量產，計劃２０２０

年度產出３０００萬隻ＷＬＧ鏡片。此外，鏡頭模組產能搭建工作也在進行中，超廣角、微距、

主攝等攝像頭模組已導入客戶，預計今年５月份量產，其中４８Ｍ模組預計在今年第三季度量產

。（ｃｗ）

