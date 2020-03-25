【新冠肺炎】港交所：有上市儀式嘉賓確診，金融大會堂已徹底消毒

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）表示，曾於上周五（２０日）到訪香港

金融大會堂出席新股上市儀式的一位嘉賓，已被確診感染新型冠狀病毒。

港交所正在聯繫所有於當日出席活動的人士，並已在金融大會堂進行徹底消毒及清潔。香港

金融大會堂自３月２０日的上市儀式後，再沒有舉辦任何其他活動。

港交所又強調，一直以嘉賓及員工的健康和安全為首要考慮，會繼續密切留意事態發展，必

要時將重新審視相關安排。（ｂｉ）

