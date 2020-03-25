【夜期時段】即月期指報２３７１２點，升９４點，高水１８５點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６４６點，升２８點，高水

１１９點，最新報２３７１２點，升９４點，高水１８５點，合約成交１５７４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９５８１點，升２３點，高水５２點，最新報９６１１點，

升５３點，高水８２點，合約成交２８５０張。

