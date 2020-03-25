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25/03/2020 19:12

《再戰明天》Ｇ２０領導討論新冠疫情，美公布首次申請失業金人數

　　《經濟通通訊社２５日專訊》明日，Ｇ２０領導人舉行視頻會議，討論新冠疫情。美國首次
申請失業救濟金人數料急增。

＊Ｇ２０領導人舉行視頻會議，討論新冠疫情＊

　　在外圍重要經濟活動上，Ｇ２０領導人舉行視頻會議，討論新冠疫情。
　　本港時間明晚８：００ｐｍ，英倫銀行宣布貨幣政策決定並公布會議記錄。

＊美國首次申請失業救濟金人數料急增＊

　　在數據方面，明早８：００ａｍ，新加坡公布第一季國內生產總值，季率料由上升０﹒６％
轉為下跌６﹒９％；年率料由１％降至收縮１﹒３％。　　　
　　４：３０ｐｍ，香港公布２月貿易收支，料貿赤由３０６億元擴大至５００億元；進口年率
跌幅料由１６﹒４％收窄至１５％；出口年率跌幅料由２２﹒７％收窄至２０％。
　　８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％不變。８：３０ｐｍ，美國公布
第四季個人消費，料由３﹒２％跌至１﹒７％；個人消費支出核心指數季率料由２﹒１％下滑至
１﹒２％；國內生產總值（環比）季率料維持於２﹒１％；ＧＤＰ價格指數料由１﹒８％降至
１﹒３％。美國２月批發庫存月率跌幅料由０﹒４％收窄至０﹒２％；零售庫存月率料由持平降
至下滑０﹒１％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２８﹒１萬急升上１５０萬；連續申請
失業救濟金人數料由１７０﹒１萬增至１７９﹒１萬。

＊中國海外發展和美高梅派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：富豪國際（０００７８）、周生生（００１１６）、粵海
置地（００１２４）、中手游（００３０２）、美聯工商舖（００４５９）、中國海外發展
（００６８８）、華潤置地（０１１０９）、香港電視（０１１３７）、海爾電器
（０１１６９）、澳門勵駿（０１６８０）、富豪產業信託（０１８８１）、美高梅中國
（０２２８２）、李寧（０２３３１）和中國鋁業（０２６００）等。（ｈｏ）

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