【新冠肺炎】林正財：政府正研究有效措施讓市民保持社交距離

《經濟通通訊社２５日專訊》行政會議成員林正財表示，最直接及有效切斷病毒傳播鏈的方

法是限制人群聚集的數目，政府正研究有效和直接措施，讓市民保持社交距離。

行政會議成員葉劉淑儀認為，應該針對聚集行為而非場所去推行，擔心「禁酒令」限制個人

自由，可能會受到司法覆核挑戰。行政會議成員湯家驊批評禁酒令是「到皮不到肉」，應立例不

可多人聚集。行政會議成員張宇人則希望政府不要實施禁酒令，若政府要推行，業界要求政府代

繳所有租金、薪金，及豁免差餉。（ｂｎ）

