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25/03/2020 16:49

中海油去年純利按年升１５﹒９％，末期息０﹒４５港元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中海油（００８８３）公布，截至去年底止，全年純利
６１０﹒４５億元（人民幣．下同），按年升１５﹒９％，每股盈利１﹒３７元，派末期息每股
０﹒４５港元。
　　期內，收入２３３１﹒９９億元，按年升２﹒４１％。營業利潤８４１﹒９５億元，升
５﹒０２％。油氣銷售收入１９７１﹒７３億元，按年升５﹒６９％。全年油氣淨產量為
５﹒０７億桶油當量。（ｓｋ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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