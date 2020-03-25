中海油去年純利按年升１５﹒９％，末期息０﹒４５港元

《經濟通通訊社２５日專訊》中海油（００８８３）公布，截至去年底止，全年純利

６１０﹒４５億元（人民幣．下同），按年升１５﹒９％，每股盈利１﹒３７元，派末期息每股

０﹒４５港元。

期內，收入２３３１﹒９９億元，按年升２﹒４１％。營業利潤８４１﹒９５億元，升

５﹒０２％。油氣銷售收入１９７１﹒７３億元，按年升５﹒６９％。全年油氣淨產量為

５﹒０７億桶油當量。（ｓｋ）



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