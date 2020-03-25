《小傳日記》花旗市暴漲，魚缸跟住上，升近九百點，反彈勢頭現？

《小傳日記》呢期個「孖屐」走過高山低谷，真係唔知幾時先到盡頭，期待已久嘅美股報復

式反彈終於出現，魚缸呢邊繼噚日反彈後，今日反彈持續，高開５９２點之後就升勢擴大，關於

出口股同花旗國有業務嘅股份都有唔錯表現，譬如剛剛業績出爐嘅萬洲（００２８８）升一成一

，而申洲（０２３１３）、創科（００６６９）都有穩佔恆指升幅榜三甲；午後有消息話共和民

主兩黨就刺激經濟方案傾掂數，最快喺今晚表決，消息刺激魚缸急彈９０５點，高見２３５６９

點，最終收報２３５２７點，升８６３點或近４巴仙，主板成交升近一成至１５１１﹒６２億銀

。國企指數報９５２９點，升３４５點或升近４巴仙。

神洲Ａ場今日走勢強勁，上證綜合指數報２７８１點，升５９點或逾２巴仙；深證成份指數

報１０２４１點，升３１９點或逾３巴仙。兩市合共成交７５１３﹒４３億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）升近３巴仙，報４６﹒３銀；生發發（００３８８）

漲近４％，報２３２元；ＱＱ（００７００）飛起近４巴仙，報３８０銀；建行（００９３９）

升近１巴仙，報６﹒３３銀；ＡＩＡ（０１２９９）升抽高近７巴仙，報６８﹒１銀。



＊去年純利跌瑞聲升勢現，大行雖唱淡中電信仍彈＊



今日手機佬真係高潮迭起，首先有蘋果可能４月重開門店，終於可以賣貨，手機佬先升一輪

，中午就到瑞聲（０２０１８）放榜，純利跌四成一，不過瑞聲股價有支持所以先跌後回升，最

終收漲逾４巴仙，報４０﹒２銀；另一孖寶舜宇光學（０２３８２）升近６巴仙，報１０９﹒５

銀；比亞迪電子（００２８５）踢高逾４巴仙，報１２﹒１４銀；通達集團（００６９８）飆一

成二，報０﹒４５５銀；丘鈦科技（０１４７８）升逾４巴仙，報８﹒７６銀。

中資電信佬都公布曬數據，不過分析師好似唔太睇好，其中大行花旗就降中電信

（００７２８）「他屐」到３﹒９銀，中金就降他屐到３銀。不過大家都似乎無有怕！今日中資

電信都飛高高，中電信就飛起近３巴仙，報２﹒３４銀；中聯通（００７６２）升近２巴仙，報

４﹒５７銀；中國鐵塔（００７８８）漲逾１巴仙，報１﹒６８銀；中移動（００９４１）逆市

跌近１巴仙，報５６﹒１銀。



＊航空業重組航佬走勢好，油價企返高油佬向上掃＊



阿爺最近鼓勵航空貨運業重組，加上花旗國總統特朗普又話點都唔會畀飛機製造商波音「執

笠」，航運佬當然興奮啦！中銀航空租賃（０２５８８）抽高逾一成七，報４８﹒１銀；中國國

航（００７５３）飆逾半成，報５﹒２４銀；東方航空（００６７０）起飛逾６巴仙，報

２﹒７５銀；南方航空（０１０５５）跳高逾８巴仙，報３﹒３２銀；國泰航空（００２９３）

彈起逾７巴仙，報８﹒４３銀。

國際油價呢排回穩返，加上今日「孖屐」氣氛好，油佬自然醒神！中海油（００８８３）彈

起逾７巴仙，報７﹒６５元銀；中石油（００８５７）鏟高逾７巴仙，報２﹒６３銀；中石化

（００３８６）起哄近７巴仙，報３﹒６５銀；中海油田服務（０２８８３）炒高近６巴仙，報

５﹒６３銀。



＊人仔向上抽內房齊高收，大和調目標物管向上飆＊



美旗國近期開展無限ＱＥ，令強勢美金回吐，離岸人仔見有追捧，神州磚頭自然走勢勁！舊

年多賺七成半嘅中國奧園（０３８８３）抽高近９巴仙，報８﹒９９銀；中國恆大

（０３３３３）飆逾兩方，報１２﹒４銀；龍湖集團（００９６０）起飛近９巴仙，報３６﹒１

銀；時代中國控股（０１２３３）跳高逾８巴仙，報１２﹒５４銀；新城發展（０１０３０）跳

高近８巴仙，報６﹒６９銀。

物管佬可能最近升得比較勁，部分升幅見減，仲有啲出現回吐！中海物業（０２６６９）獲

大和祝福，大幅調高逾七成目標價，跳高近半成，報６﹒９銀；佳兆業美好（０２１６８）彈起

近８巴仙，報２６﹒３５銀；彩生活（０１７７８）彈起逾半成，報３﹒３５銀；永升生活服務

（０１９９５）鏟高逾５巴仙，報８﹒５１銀；雅生活服務（０３３１９）軟唔夠半巴仙，報

３４﹒９５元；奧園健康（０３６６２）潛水３巴仙，報６﹒７３銀。請請！



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