【新冠肺炎】道富：股市走勢亦開始呈現「典型的經濟衰退」跡象

《環富通基金頻道２５日專訊》道富環球市場全球宏觀策略主管Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｍｅｔｃａｌｆｅ就股市是否已開始消化是次異常的經濟衰退發表評論道，該行新的ＫＫＴ指數

表明，在未來六個月內，由於部分經濟環節受新冠肺炎影響而陷入停頓，經濟衰退的可能性超過

９０％；而股市走勢亦開始呈現「典型的經濟衰退」跡象。在過去的一個世紀裡，經濟衰退平均

持續１３個月，同期股市按年下跌２５％。

與股市的突然下跌相一致，這次衰退（如果真的發生的話）似乎不太可能是一次普通的衰退

。從歷史上看，工業生產等周期性指標在一年內的降幅約為１０％，但市場估計到２０２０年，

這一降幅將在幾個月內擴大一倍以上。然而，考慮到大量刺激政策措施出台，假設信貸和勞動力

市場保持穩定，那麼２０２０年的經濟衰退應會導致經濟活動短暫停頓，而不是完全停滯，然後

再迅速重啟。

道富環球市場歐洲、中東和非洲市場全球宏觀策略主管Ｔｉｍ Ｇｒａｆ本周強調稱，許多

歷來可靠的投資組合多元化工具開始以新的、不同尋常的方式運作。

當前這場危機的直接後果之一是，多元化資產組合作為傳統避風工具的功能受到挑戰。在市

場極度動盪的時期，資產之間的相關性通常會大幅上升，但對黃金和日圓等避險資產的敞口可以

分散這種風險。但如今的情況並非如此。過去兩周，全球股市、美國投資級信貸、黃金和日圓

（兌美元）之間的平均兩兩相關性出現了比２００８年危機期間更大的飆升。在上一場危機中，

長期持有日圓風險敞口有助於減輕持有較高風險資產和貨幣的損失，但最近的價格走勢則完全不

同。受避險情緒影響，市場紛紛拋售風險較高的資產，而美元成為首選的避險貨幣，日圓的表現

則一直明顯落後。（ｈｏ）

