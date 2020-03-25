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25/03/2020 16:00

【新冠肺炎】百達：經濟前景取決於疫情發展，看好新興亞洲市場

　　《環富通基金頻道２５日專訊》百達財富管理投資總監Ｃｅｓａｒ　Ｐｅｒｅｚ　Ｒｕｉｚ
發表最新評論，隨著愈來愈多的國家及城市「封城」及關閉邊界，美國及英國的新型冠狀病毒遏
制政策及言論均發生轉變。由於持續的遏制措施，我們將迎來二戰之後全球增長的第二大收縮。
現在的關鍵問題是，經濟下滑程度有多大及將持續多久，而這取決於疫情的發展狀況。隨著事態
發展，我們繼續減持股票。中國上周並無報告國內新增冠狀病毒病例，其經濟活動已有所恢復，
但恢復至正常水平所需時間將長於預期。我們繼續看好新興市場中的亞洲市場。
　　全球推出強勢應對政策。貨幣方面，歐洲央行已承諾推出一項既大膽而又相當靈活的量化寬
鬆計劃，規模達７０００億歐元，而聯儲局亦宣布一系列量化寬鬆計劃，包括購買商業票據、市
政債券以及與其他央行進行更多必要的每日美元互換交易。可能更為關鍵的是，在財政方面，尤
其是在歐洲，各國政府已承諾推出龐大的支出計劃。一向謹慎的德國今天將宣布一項支出計劃，
規模佔國內生產總值的１０％，該規模到目前為止已佔全球國內生產總值的１﹒５％。我們預期
未來數周財政支出方面將進一步增加，以避免出現嚴重衰退。
　　市場繼續上下徘徊。巨大的波動性變化令投資者承受巨大壓力。隨之而來的是強制賣出，尤
其是那些做空波動性或利用槓桿的投資者，但可能會面對完全沒有流動性的市場。結果價格暴跌
，而且每一次間歇性反彈都會承受更大的拋售壓力。固定收益方面，投資者在一周內出售約
１０００億美元的資產，約佔去年總流入資金規模的２５％。投資者為了持有現金，導致連國債
及黃金等防禦性資產都遭拋售，無一倖免。股票方面，被動投資正受到考驗，因為投資者試圖在
沒有接盤買方的情況下賣出交易所交易基金（ＥＴＦ）；我們看好主動選股，尤其是在低槓桿股
票及固定收益中的優質信貸領域。本周，在採取廣泛的遏制措施之後，意大利的新型冠狀病毒病
例是否開始下降，將是衡量這場危機是否走向結束的關鍵風向標。（ｈｏ）

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