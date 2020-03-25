憧憬美國刺激經濟方案，港股漲８６３點收２３５２７突破十天線

《經濟通通訊社２５日專訊》市場憧憬美國國會快將通過２萬億美元的刺激經濟方案，隔晚

道指報復式急彈２１１２點或１１％，標普及納指亦跟彈９％及８％。港股今早高開５９２點報

２３２５５點，重上十天線（約２２９２１點）兼突破兩萬三關口。盤中早段港股曾飆逾八百點

，惟美股其貨亞洲時段倒跌，拖累升幅收窄至３９８點報２３０６２點，亦是全日最低。

午後，白宮官員表示，參議員和政府官員已就大規模經濟刺激法案達成協議，最快周三投票

表決，美期全線轉漲，加上傳人行正考慮降基準存款利率，內房股反彈，刺激港股走勢增強。最

終以全日最高點收，報２３５２７點，升８６３點或升３﹒８１％，突破十天線（約２２９３６

點），主板成交１５１１﹒６２億元增加９﹒７％。國企指數報９５２９點，升３４５點或升

３﹒７６％。

Ａ股兩市亦跟隨外圍氣氛走高。上證綜合指數報２７８１點，升５９點或升２﹒１７％。深

證成份指數報１０２４１點，升３１９點或升３﹒２２％。兩市合計成交７５１３﹒４３億元人

民幣，較上日多５﹒４％。

重磅股方面，港交所（００３８８）遭大摩看淡兼降價，全日仍升３﹒６６％，報２３２元

；騰訊（００７００）旗下手遊「ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ」營收全球第一，彈４﹒０５％，報

３８０元；建行（００９３９）微升０﹒９６％，報６﹒３３元；中移動（００９４１）軟

０﹒８８％，報５６﹒１元；友邦（０１２９９）抽升６﹒５７％，報６８﹒１元；平保

（０２３１８）漲３﹒０６％，報７５﹒７５元；匯控（００００５）走高２﹒６６％，報

４６﹒３元。



＊憧憬美國刺激措施，出口股跑出＊



美國共和民主兩黨已達成協議，高達２萬億美元經濟刺激方案正在作最終修改，法案最快美

國時間周三，即香港時間今晚至明早再進行投票表決，出口股跑出。其中，萬洲（００２８８）

去年調整後純利大增五成半，抽升１１﹒２１％，報７﹒３４元，冠絕藍籌。創科實業

（００６６９）大漲９﹒５５％，報５１﹒０５元；敏華控股（０１９９９）升７﹒５９％，報

４﹒２５元；耐世特（０１３１６）飆１６﹒６７％，報４﹒２元；敏實集團（００４２５）急

升１０﹒２９％，報１９﹒５元。

東京奧運會決定延期舉行，惟體育用品股仍然走高。明日公布全年業績的李寧

（０２３３１）漲７﹒４４％，報１９﹒９２元；滔搏（０６１１０）大漲１０﹒０４％，報

８﹒５５元；安踏體育（０２０２０）升９﹒２３％，報５８﹒６元；ＮＩＫＥ上季收入超預期

，申洲（０２３１３）飆升１０﹒６８％，報８１﹒３５元；裕元集團（００５５１）抽升

９﹒３４％，報１１﹒２４元。

隔晚特朗普稱會幫助波音對應疫情，憧憬政府出手，美股航空大漲，加上中央亦表示部署進

一步提升中國國際航空貨運能力，航空股彈起。國泰（００２９３）漲７﹒３９％，報８﹒４３

元；美蘭空港（００３５７）升１﹒９９％，報６﹒６７元；東方航空（００６７０）走高

６﹒１８％，報２﹒７５元；國航（００７５３）升５﹒４３％，報５﹒２４元；南方航空

（０１０５５）彈８﹒５％，報３﹒３２元。



＊傳人行下調基準存款利率，內房股急彈＊



據外媒引述知情人士報道，人行將於未來幾日下調基準存款利率，以幫助提高銀行的盈利能

力，並鼓勵向企業和家庭提供更便宜的資金，內房股急彈。恆大（０３３３３）急飆

２０﹒６２％，報１２﹒４元；旭輝控股（００８８４）抽升１０﹒４５％，報５﹒１８元；龍

湖集團（００９６０）漲８﹒９％，報３６﹒１元；萬科企業（０２２０２）升５﹒７７％，報

２５﹒６５元；融創中國（０１９１８）走高７﹒１７％，報３７﹒３５元。

內地為穩定和擴大汽車消費，積極出台新車購置補貼，汽車股普漲。吉利汽車

（００１７５）走高７﹒３５％，報１１﹒９８元；比亞迪股份（０１２１１）上揚８﹒６３％

，報３８﹒４元；長城汽車（０２３３３）大升１２﹒５３％，報４﹒８５元；華晨中國

（０１１１４）急漲１４﹒５４％，報６﹒４６元；廣汽集團（０２２３８）升６﹒２２％，報

８﹒０３元。

市傳蘋果將於下月初開始分批重新開放零售店，手機設備股上揚。舜宇光學（０２３８２）

升５﹒９％，報１０９﹒５元；富智康（０２０３８）揚４﹒６％，報０﹒９１元；丘鈦科技

（０１４７８）漲４﹒０４％，報８﹒７６元；高偉電子（０１４１５）飆２５﹒４％，報

１﹒５８元。本日公布業績的瑞聲（０２０１８）純利跌４１﹒５％，第四季度淨利潤亦跌

２７％遜預期，績後曾倒跌近３％，低見３７﹒２元，最終收升４﹒２８％，報４０﹒２元。

（ｆｚ）

