《鍾之日記》花旗戰疫大撒錢，魚缸回暖有生氣

《鍾之日記》３月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場憧憬美國國會快將通過２萬億美元的刺激經濟方案，隔晚道指報復式急彈２１１２點或

１１％，標普及納指亦跟彈９％及８％。港股今早高開５９２點報２３２５５點，重上十天線（

約２２９２１點）兼突破兩萬三關口。盤中早段港股曾飆逾八百點，惟美股其貨亞洲時段倒跌，

拖累升幅收窄至３９８點報２３０６２點，亦是全日最低。午後，白宮官員表示，參議員和政府

官員已就大規模經濟刺激法案達成協議，最快今日投票表決，美期全線轉漲，刺激港股走勢增強

。最終以全日最高位２３５２７點收市，升８６３點或升３﹒８１％，成交１５１１﹒６２億元

按日增加９﹒７％。



＊Ａ場兩連升，外資續流入＊



國家衞健委最新通報，２４日全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例４７宗，均為境外輸入個

案。湖北解封，由今日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，至於武漢今日起恢復逾百條

巴士線。

疫情緩和、美國經濟刺激方案即將通過，均刺激Ａ場今日造好，滬綜指尾盤更愈升愈急，全

日漲２﹒１７％收市，報２７８１﹒５９點，兩連升。深成指全日升３﹒２２％，創業板指更漲

３﹒２５％。兩市全日成交７５１４億元人民幣，按日增長５﹒５％，外資全日通過陸股通流入

２５﹒０４億人民幣，連續兩日淨流入。



＊賄賂醜聞加疫情驚嚇，港交所仍然堅挺＊



港股市場一向被詬病妖股氾濫，尤其是創業板貨源歸邊問題已影響到投資者入市意欲，負責

審查過關的港交所（００３８８）及香港證監會難辭其咎，而今日港交所被曝上市申請賄賂醜聞

，一名前高層被捕，嚴重打擊了香港作為自由經濟體的聲譽。政府發言人今日回應指，非常關注

有關個案，港交所ＩＰＯ審批程序的誠信及公信力對本港聲譽至為重要，政府對任何行賄或貪污

的行為採取「零容忍」的態度。

廉政公署今早落案起訴港交所上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，現年４３歲的

楊被控兩項罪名，包括一項公職人員接受利益罪及一項公職人員行為失當罪。控罪指楊涉嫌於

２０１７年６月至去年４月底期間，在處理多項上市顧問林楚華有份參與的首次公開招股申請時

，沒有向港交所申報他的太太收取林楚華合共９１５萬元的款項，楊有份參與討論及決策過程，

涉及利益衝突。至於林楚華則同樣被控，罪名是向公職人員提供利益。兩人今早在西九龍裁判法

院首次提訊，兩人獲准以１０萬元保釋外出。

儘管今次事件或令港交所感到少許難堪，但相信不會傷害到企業前往香港上市的興趣，尤其

是在美國的一眾中概股。所以今日港交所股價表現亦正面，全日升３﹒７％，報２３２元。

禍不單行，港交所今日中午表示，曾於上周五（２０日）到訪香港金融大會堂出席新股上市

儀式的一位嘉賓，已被確診感染新型冠狀病毒，翻查資料顯示，當日舉行上市儀式的是上市公司

樺欣控股（０１６５７）。疫情肆虐防不勝防，所有人潮密集的活動應免則免，上市儀式移師互

聯網上，實行「雲敲鑼」，應是一個更好的選擇。



＊北京刺激汽車消費文章遭撤，車股續炒政策走強＊



新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，對汽車市場更是雪上加霜，內地各省市陸續預告會出台提振汽

車消息的措施。商務部網站昨日（２４日）發布《北京正在研究出台刺激汽車消費措施》，提出

北京無車且在輪候範圍的新能源車需求家庭，上半年再釋放不少於１０萬個購車指標。不過該文

章其後被刪除，而據北京商務局官博最新公布，「北京有關刺激汽車消費措施」尚未研究論證，

對此事給社會公眾造成的誤解表示深深的歉意！

雖然商務部今次「擺烏龍」，但阿爺的確有意提振汽車消費，商務部、發改委、衛健委日前

聯合發文，要求穩住汽車消費。經濟大省浙江省政府發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》

，提出１６條措施，其中包括鼓勵杭州放寬汽車限購措施。杭州市小客車總量調控管理辦公室亦

宣布，今年一次性增加的２萬個小客車指標。另外，廣州市發改委副主任陳澤鵬今日亦放話指，

正在抓緊制定新能源汽車補貼等提振汽車消費政策的實施細則。

另外，花旗發表研究報告指，武漢市將於４月８日起解除離漢離鄂通道管控措施，預料中國

有望加快復工，相信市場對內地汽車業的負面情緒已經見底，重申對華晨中國（０１１１４）、

比亞迪（０１２１１）、中升（００８８１）及永達（０３６６９）為首選。

汽車股連日不斷炒作政策出台，其中，吉利（００１７５）今日收漲７﹒４％，二連升。比

亞迪升８﹒６％，敏實集團（００４２５）漲１０﹒３％，長城汽車（０２３３３）急升

１２﹒５％，華晨更飆升１４﹒５％，報６﹒４６元，破廿天線。



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