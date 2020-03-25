【國務會議】李克強：提高信用貸中長期貸款比重，維護產業鏈穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李克強２４日主持召開國務院

常務會議，確定推動製造業和流通業在做好疫情防控同時積極有序復工復產的措施。提出引導金

融機構提高信用貸款、續貸和中長期貸款比重，推動新增貸款更多支持首次獲得貸款的中小微企

業。



＊發展線上零售問診，研究推遲廣交會替代方案＊



會議指出，當前全球疫情大流行，對世界經濟造成嚴重衝擊，對國內經濟帶來一系列嚴峻挑

戰。要綜合研究進一步擴大有效需求、助企業、穩就業等應對之策，更有針對性做好「六穩」工

作。要繼續做好科學精準防控，對新發病例發現一宗及時依規處置一宗，公開透明發布信息。在

此基礎上，積極有序推動製造業和流通業復工復產復業。

一是維護產業鏈供應鏈穩定，及時協調解決製造業全產業鏈復工復產遇到的困難和問題，特

別要保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵產品生產出口。

二是培育壯大消費新業態，發展線上零售、餐飲、問診、教育等服務，暢通便利社區居民的

消費網絡。支持發展農村電商，促進農產品銷售。

三是加快落實扶持中小微企業、個體工商戶的已定政策措施。引導金融機構提高信用貸款、

續貸和中長期貸款比重，推動新增貸款更多支持首次獲得貸款的中小微企業。鼓勵大企業、頭部

企業運用獲得的融資，以預付款等形式向上下游中小微企業支付現金，帶動共同發展。

四是針對外需訂單萎縮態勢，支持企業網上洽談、網上辦展，主動抓訂單、促合作。根據國

際疫情發生新變化的情況，研究推遲今年春季廣交會時間以及利用網絡等手段舉辦等替代方案。

