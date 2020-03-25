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25/03/2020 08:38

【國務會議】疫情打擊國際供應鏈，中央部署提升國際航空貨運能力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國務院總理李克強２４日主持召開國務院
常務會議，部署進一步提升中國國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈。
　　會議指出，中國國國際航空貨運能力存在明顯短板，當前受疫情衝擊國際航空客運萎縮，導
致客機腹艙貨運大幅下降，對中國產業的國際供應鏈帶來較大影響。要採取有效措施提高中國國
際航空貨運能力。

＊鼓勵採取租賃、購買等方式增加貨機＊

　　一要加強國際協作，暢通國際快件等航空貨運，對疫情期間國際貨運航線給予政策支持。鼓
勵採取租賃、購買等方式增加貨機，支持貨運航空公司壯大機隊規模，發展全貨機運輸。發揮市
場機製作用，一視同仁支持各種所有制航空貨運市場主體發展，鼓勵航空貨運企業與物流企業聯
合重組，支持快遞企業發展空中、海外網絡。
　　二要完善航空貨運樞紐網絡。對貨運功能較強的機場，放開高峰時段對貨運航班的時刻限制
。在京津冀、長三角、粵港澳和成渝等地區具備條件的國際樞紐機場實行２４小時通關，提高安
檢和通關效率。
　　三要健全航空貨運標準體系，推動貨運單證簡化和無紙化，建立航空公司、郵政快遞、貨站
等互通共享的物流信息平台。加強清關、貨代、倉儲等物流服務。加強現有機場設施升級改造，
完善冷鏈、快件分揀等設施。有序推進以貨運功能為主的機場建設。

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