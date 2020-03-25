【新冠肺炎】全國昨新增確診４７宗全屬境外輸入，上海佔１９宗

《經濟通通訊社２５日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２４日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例４７宗，均為境外輸入個案；新增死亡人數４人，其中湖北佔３人；新增治癒出院

病例４９１宗；新增疑似病例３３宗，亦均為境外輸入。

截至３月２４日，全國累計確診病例８１２１８宗，累計死亡人數３２８１人；現有確診病

例４２８７宗，其中重症１３９９宗；現有疑似病例１３４宗；累計治癒出院病例７３６５０宗

。



＊境外輸入４７宗，上海佔１９宗＊



在４７宗新增的境外輸入確診病例中，上海佔１９宗，北京、廣東各５宗，天津、福建各４

宗，內蒙古、江蘇、四川各２宗，吉林、浙江、山東、陝西各１宗，累計報告境外輸入確診病例

４７４宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例６２８宗，香港單日再新增３０宗至３８６宗（１０２人

出院，４人死）；澳門再增１宗至２６宗（１０人出院）；台灣新增２１宗達２１６宗（２９人

出院，２人死）。



＊湖北無新增確診病例，湖北除武漢外今解封＊



湖北昨沒有新增確診病例，沒有發現疑似病例；全省累計確診６７８０１宗；新增治癒出院

病例４８７宗，累計至６０８１０宗；在新增的３宗死亡病例中，２宗來自武漢市，全省累計死

亡病例３１６３宗；現有確診病例３８２８宗，其中重症病例１３６８宗。

湖北省除武漢市以外地區今日正式解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人士可憑湖

北健康碼「綠碼」流動。而從４月８日零時起，武漢市亦會解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢

復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」流動。（ａｃ）

