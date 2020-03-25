【新冠肺炎】治療新冠肺炎的新藥或以委託生產方式在中國落地

《經濟通通訊社２５日專訊》據《中證報》報道，若三期臨床試驗的揭盲結果顯示，研發治
療新冠肺炎新藥的「瑞德西韋」對新冠肺炎安全有效，在中國內地地區，吉利德可能採取委托生
產的方式，即提供原料藥及生產工藝給合作夥伴，由其合作夥伴在境內加工生產，目前雙方已達
成合作意願。
專利授權的方式目前未在吉利德考慮範圍內。美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）近日就瑞
德西韋獲得孤兒藥認定達成共識，但尚未批准註冊。（ｊｔ）
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