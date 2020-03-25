《經濟通通訊社２５日專訊》國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）預計，新冠疫情將使全球航空
業面臨前所未有的危機，今年或損失２５２０億元（美元﹒下同）營收，相當於２０１９年營收
總額的４４％。
ＩＡＴＡ此前的預計是損失１１３０億元，當時世界各國還沒有全面出台限制旅行的措施。
現時最新預測，若３個月後世界各國將取消嚴格的旅行限制，ＩＡＴＡ預計２０２０年全球乘客
需求比２０１９年下降３８％；第二季行業產能預計同比下降６５％；第四季的降幅將恢復到
１０％。（ｊｔ）
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25/03/2020 11:21
【新冠肺炎】國際航空運協：航空業今年或損失２５２０億美元營收
《經濟通通訊社２５日專訊》國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）預計，新冠疫情將使全球航空
業面臨前所未有的危機，今年或損失２５２０億元（美元﹒下同）營收，相當於２０１９年營收
總額的４４％。
ＩＡＴＡ此前的預計是損失１１３０億元，當時世界各國還沒有全面出台限制旅行的措施。
現時最新預測，若３個月後世界各國將取消嚴格的旅行限制，ＩＡＴＡ預計２０２０年全球乘客
需求比２０１９年下降３８％；第二季行業產能預計同比下降６５％；第四季的降幅將恢復到
１０％。（ｊｔ）
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