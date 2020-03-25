【抗疫維穩】北京合規個體戶無需批准即可復業，增值稅率降至１％

《經濟通通訊社２５日專訊》為助力北京市個體工商戶應對疫情影響、盡快有序復工復產、

穩定擴大就業，北京市市場監管局等六部門聯合印發《關於應對疫情影響加大對個體工商戶扶持

力度的若干措施》，力推１３條具體措施，扶持個體工商戶。

自本月１日至５月３１日，北京市小規模納稅人增值稅徵收率由３％降為１％；符合各地復

工復產規定的個體工商戶，無需批准即可依法依規開展經營活動。（ｊｔ）

