【抗疫維穩】北京合規個體戶無需批准即可復業，增值稅率降至１％

《經濟通通訊社２５日專訊》為助力北京市個體工商戶應對疫情影響、盡快有序復工復產、
穩定擴大就業，北京市市場監管局等六部門聯合印發《關於應對疫情影響加大對個體工商戶扶持
力度的若干措施》，力推１３條具體措施，扶持個體工商戶。
自本月１日至５月３１日，北京市小規模納稅人增值稅徵收率由３％降為１％；符合各地復
工復產規定的個體工商戶，無需批准即可依法依規開展經營活動。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
|生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
|FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
|中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
|生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
|生財有道25/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：汽車股現價可小注吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰