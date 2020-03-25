【海航動向】海航：境內企業現金流逐步恢復，境外受疫情波及大

《經濟通通訊社２５日專訊》海航集團公布，集團召開應對疫情全球擴散影響專題工作會議

，會議指出，境內各企業快速推進復工復產，經營現金流逐步恢復，並積極向當地政府申請政策

支持；境外企業受疫情擴散較快影響，生產經營受到一定波及，但絕大部分經營現金流在短期內

可應對疫情影響，小部分航空業上下游企業及酒店受影響較大，但也在積極向所在國家及當地政

府申請支持，並未向集團提出特別需求。



＊強化過「緊日子」思想，核減一切非必要支出＊



海南省海航集團聯合工作組組長、執行董事長顧剛表示，隨著境外疫情擴散蔓延，海航集團

境外資產涉及國家地區較廣，各單位要做好疫情應對工作，加強對境外公司和業務受疫情影響的

研判，分析可能面臨的風險問題並提出解決思路和辦法，確保境外資產安全，同時也要加強對境

外員工的關心與幫助；顧剛又表示，各單位要強化現金流管理，強化過「緊日子」的思想，全面

核減一切非必要支出，嚴控成本，提高經營效益和核心競爭力，且對集團高管主動提出降薪與公

司同進退的態度表示肯定；顧剛又鼓勵各事業部要打破板塊封閉的思想，齊心協力推進資源整合

及有效利用，向社會展現海航的新氣象、新面貌。

顧剛強調，海航要在迅速復工復產的過程中，把時間搶回來、損失補回來、影響的工期奪回

來，同時要為自貿港建設作出貢獻。



＊董事長陳峰則未知有否出席＊



通稿顯示，參加會議的有海航集團領導、各部門負責人及各業務板塊負責人等共１５２人，

惟近乎全篇都是顧剛的講話，至於持有控制權的董事長陳峰則未知有否出席。海南省政府早前牽

頭成立聯合工作組進駐海航，工作組表面上沒有接管海航集團，但安排了顧剛作為集團的「執行

董事長」。顧剛上任後在多個公司重要會議上發表講話，姿態高調，反觀陳峰則較少露面。

（ｅｙ）

