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25/03/2020 11:02

【新冠肺炎】財新：武漢受感染門診醫生上周曾接觸無症狀患者

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家衛健委昨日（２４日）通報４宗本地感染新型冠狀病毒個
案，其中一名患者是來自武漢大學人民醫院的一名醫生，這宗病例不但中斷了武漢零新增確診的
趨勢，更令人擔心武漢再次出現院?感染的情況。
　　據《財新》從接近武漢大學人民醫院人士獲悉，被感染醫生年僅２９歲，是該院本部消化內
科醫生，在門診和緩衝區工作，直至上周日（２２日），該醫生因發熱及頭痛在武大人民醫院發
熱留觀室就診，翌日（２３日）上午確診感染新型冠狀病毒被收治。目前和患者同住一室的女友
及另一名室友為密切接觸者已被隔離，至於患者的其他同事經篩查核酸及照ＣＴ均無異常，亦在
隔離觀察之中。
　　報道指，這名醫生在上周三（１８日）接觸過一名新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，但疾控
方面人士表示亦不排除社區感染的可能。
　　《財新》早前報道武漢每日都有新增的無症狀感染個案，外界擔心無症狀感染者或導致國內
出現防疫缺口，恐出現第二輪疫情傳播。武漢市衛健委曾解釋指，不將無症狀感染者納入確診個
案，是因為他們無臨床表現，且他們可能不是主要的傳播來源，惟國際兩大科學期刊此前均有論
文表示，無症狀感染者可能導致疫情爆發。（ｅｙ）

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