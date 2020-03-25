  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2020 14:20

【海航動向】海航酒店債息昨日到期，持有人同意延後分兩期收息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》海航酒店控股集團有限公司在中國債券網公告稱，根據昨日（
２４日）召開的持有人會議決議，通過「１４海航酒店債」利息遞延支付的相關議案，本於昨日
到期兌付的利息將遞延至今年９月２４日支付５０％，今年１２月２４日再支付剩餘５０％，且
遞延期間不另計利息。根據數據顯示，「１４海航酒店債」發行金額６億元人民幣，票息９％，
明年３月２５日到期。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
生財有道25/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：汽車股現價可小注吸納
剖析天下25/03/2020
港人親歷 歐美疫情轉捩點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Pop Up Dance成本價出售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金