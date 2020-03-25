【海航動向】海航酒店債息昨日到期，持有人同意延後分兩期收息

《經濟通通訊社２５日專訊》海航酒店控股集團有限公司在中國債券網公告稱，根據昨日（
２４日）召開的持有人會議決議，通過「１４海航酒店債」利息遞延支付的相關議案，本於昨日
到期兌付的利息將遞延至今年９月２４日支付５０％，今年１２月２４日再支付剩餘５０％，且
遞延期間不另計利息。根據數據顯示，「１４海航酒店債」發行金額６億元人民幣，票息９％，
明年３月２５日到期。（ｅｙ）
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