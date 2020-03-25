【ＦＯＣＵＳ】疫情曲線大有啟示，中國經濟表現成引路明燈

【ＦＯＣＵＳ】在新冠肺炎疫情發展曲線上位置領先的中國，正成為全球經濟未來表現的引

路明燈：繼２月製造業和非製造業ＰＭＩ雙雙斷崖式下跌，美歐日３月ＰＭＩ紛紛重挫；下一步

，中國首２月財政收入增長陷入負增長、首季ＧＤＰ「肯定」負增長等，都將成為一眾疫情仍處

爬坡階段國家的領先指標。



＊內地ＰＭＩ率先雪崩，歐美日紛跟隨下挫＊



新冠肺炎全球確診病例突破４２萬（中國８﹒１萬 ＶＳ 境外３４﹒１萬）；據摩通根據

感染率推算的疫情發展曲線，於早期發展期－加速期－後期積累期－（見頂）－復甦期４個象限

，最早爆發疫情的中國已進入復甦期，遙遙領先各國。

緊隨其後，南韓、意大利、伊朗位於後期積累期，分別最接近見頂；西班牙、德國、法國、

美國、英國等則同在加速期，顯示最壞情況遠未至；而剛宣布鎖國２１天的印度，尚處早期發展

期。

與疫情發展曲線巧合的是，中國的各項宏觀數據正成為全球經濟未來表現的引路明燈。早在

２月２９日，中國官方製造業、服務業ＰＭＩ率先雪崩至３５﹒７、２９﹒６的歷史低點；

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ周二（２４日）公布的美歐日等一攬子３月ＰＭＩ數據跟隨重挫，其中花

旗國服務業ＰＭＩ錄十年最大單日跌幅（３９﹒１）；歐元區、英國綜合ＰＭＩ同錄歷史最低的

３１﹒４、３７﹒１；日本服務業ＰＭＩ收縮速度創紀錄最快，僅３２﹒７。



＊政府收入響警號，赤字財政考驗現金儲備＊



內地官媒周三（２５日）首次做出首季經濟「肯定」負增長論調，而花旗國次季錄負增長亦

已成機構共識；衰退逼在眉睫，各國大施財政刺激卻面臨另一逆風－－政府收入大縮水。中國最

新揭盅的首２月財政收入增速驟降至－９﹒９％（去年同期３﹒８％），惟數據恐低處未算低，

全年赤字率目標大幅提高至３﹒５％或避無可避，而實際赤字率更恐急飆至７％（去年約４﹒９

％）。

有中國的領先指標在前，歐盟２７國財長會議周二破天荒同意暫停執行《穩定與增長協定》

，容許成員國赤字率突破３％，相當於放棄財政緊縮，不惜代價砸錢「抗疫」。另在花旗國，民

主、共和兩黨仍在激烈討價還價的２萬億美元龐大財政刺激法案仍無法如預期於周二晚通過，但

無論如何，華府本財年預算赤字遠超２００９年創下的１﹒５萬億美元已無懸念，穆迪預計或達

２﹒１萬億美元之鉅。

在此大趨勢下，儘管有來自政府的各式「兜底」（美國航空股價昨日就因憧憬航空業救助飆

升逾３５％），但從企業到家庭的現金儲備水平，將決定在今次史無前例經濟風暴中能否最終撐

到復甦之日。

