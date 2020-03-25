【全球放水】美元短期未見頂，惟基本面堪憂遲早回調

《經濟通通訊社２５日專訊》剛剛過去的兩周，全球股匯、原油、黃金等資產泥沙俱下，唯

有美匯由３月９日的９４﹒６５低點一路勢如破竹直逼１０３，升幅高逾８％。美元洛陽紙貴，

皆因新冠肺炎疫情這場「隱形戰爭」急速推升全球衰退風險，並在引發風險資產擠提效應下，投

資者要錢不要貨，追捧流動性最佳的現金（美元）。

儘管聯儲接連祭出無限ＱＥ、ＣＰＦＦ、ＰＤＣＦ、ＭＭＬＦ等流動性工具，並擴大與主要

央行的協調行動，但在ＶＩＸ及ＦＲＡ－ＯＩＳ息差顯著回落前，基本面千瘡萬孔的美元料仍將

「焗升」。



＊「歷史會押韻」，金融海嘯時漲幅逾兩成＊



自３月９日的階段低點９４﹒６５，到周一（３月２３日）收報１０２﹒４９，美匯指數以

逾８％升幅，完勝一眾泥沙俱下的全球股市、英鎊、澳元、原油和黃金。

若參照２００８年金融海嘯，美匯由當年３月的約７０﹒８節節看漲至次年３月的

８９﹒６（升幅２６％），或１９９７年亞洲金融風暴，美匯由當年１月的約８８﹒２一路急飆

至次年８月的１０２﹒９（升幅１６％），「王中之王」的美元恐仍未見頂。

所謂「歷史不會重複，但會押韻」，有技術分析就指，美匯有機會突破１０３﹒８２，上望

１０９﹒２４。



＊聯儲密密放水，流動性６至８周後或復常＊



金融市場似「萬劍歸宗」追捧流動性最佳的現金（美元），惟美元荒隨時引發信貸市場枯竭

及資金鏈斷裂連鎖反應，引發火燒連環船，美元「大Ｂｏｓｓ」聯儲局上周二（１７日）即已重

祭金融海嘯時的兩大工具－－商業票據融資便利（ＣＰＦＦ）、一級交易商信貸工具

（ＰＤＣＦ），向企業及家庭提供流動性；上周三（１９日）再推貨幣市場共同基金流動性工具

（ＭＭＬＦ），上周五（２０日）宣布與歐央行、日本央行、英國央行、加拿大央行、瑞士央行

協調加強美元流動性互換安排。

就在周一（２３日），大Ｂｏｓｓ再緊急宣布利用其全部權限向美國家庭和企業提供信貸流

動支持，包括購買必要數量的國債及ＭＢＳ，以及直接買入投資級別企業債務等，正式開啟「無

限ＱＥ」大幕。

聯儲動作多多，衡量美元借貸成本的關鍵指標－－ＦＲＡ╱ＯＩＳ（遠期利率協議╱隔夜利

率互換）的息差已由上周一（１６日）時的８０樓上回落至５０樓下，但仍高於２６左右的平均

水平；加上ＶＩＸ周一（２３日）雖回落至７０以下，惟仍顯著高於金融海嘯時水平，美元強勢

料短期持續甚至進一步上漲。若未來流動性在６至８周恢復正常，隨著避險角色減退，由流動性

驅動的漲幅也將隨之下降。



＊債台高築及央行干預添逆風，淨空倉大增＊



事實上，強美元的基本面可謂千瘡萬孔，暫且不論美國境內確診病例幾何級數上升，已超越

西班牙、德國成為僅次意大利的中國境外重災區，二季度ＧＤＰ錄衰退幾板上釘釘；單看其政府

赤字，已累積至２３﹒５萬億美元，而特朗普為爭取連任大撒銀彈，更恐令本財年預算赤字最終

遠超２００９年創下的１﹒５萬億美元。

除了華府債台高築，美元的另一風險則是聯儲（無限ＱＥ已是舉措之一）、Ｇ２０等的共同

干預。上周丹麥央行即宣布加息０﹒１５厘支持丹麥克朗；而巴西、挪威央行亦表示將在必要時

入市。倘若央行最終採取協調一致行動，美元或遭拋售。

而芝加哥期貨市場外匯期貨市場數據顯示，美元的淨倉金額已由對上一周（３月１０日）的

２２﹒２億美元淨持倉金額，到上周二（１７日）變成了淨空倉８２﹒７億美元，為自

２０１８年６月以來首次美元的淨倉盤出現空倉情況。（ｊｙ）





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