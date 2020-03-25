立法會通過２１５８億元臨時撥款，應付預算案通過前政府開支

《經濟通通訊社２５日專訊》立法會以３９票贊成、２４票反對，通過２１５８億元臨時撥

款，以應付預算案通過前的政府開支。

此前議員朱凱廸提出中止待續議案，以阻載２５０億元的警務處撥款，但財經事務及庫務局

局長劉怡翔在會前表示，民主派全面反對撥款是不負責任，認為在４月前通過不到臨時撥款，對

香港整體包括防疫工作有影響，後果嚴重。（ｃｌ）

