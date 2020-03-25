【企業盈警】銀濤控股（０１９４３）料本年度業績將按年錄得虧損

《經濟通通訊社２５日專訊》銀濤控股（０１９４３）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止年度將較上年度錄得虧損。
主要由於新型冠狀病毒爆發，自１月以來，集團若干總承建商於春節後延遲在工作場地復工
，亦已導致來自中國之材料供應的中斷，從而致使場地施工進度延遲及因維持所需場地勞動力的
需求延長而導致成本增加。（ｃｗ）
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