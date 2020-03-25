【企業盈警】福晟（００６２７）料去年稅後賺最多１﹒４億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》福晟國際（００６２７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度稅後利潤介乎１﹒１億元（人民幣．下同）至１﹒４億元，而截至２０１８年１２月３１日

止９個月稅後利潤約５億元。

該集團指，盈利減少主要因為去年度所出租的物業估值收益及已發行的可換股債券的衍生工

具部分公允值變動收益減少所致。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

