【企業盈警】友聯租賃（０１５６３）料去年盈轉虧最多七千萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》友聯租賃（０１５６３）公布，繼早前公布發盈利警告後，預

期截至去年１２月３１日止年度虧損介乎不少於７０００萬元（人民幣．下同）及不多於１億元

，而２０１８年錄純利約４０５９萬元。

該集團指，轉盈為虧主因由於對屬於非現金性質且對其現金流量並無任何重大影響的融資租

賃應收款項作出整體減值撥備，而在作出有關撥備前，預期將錄得盈利。（ｗｈ）

