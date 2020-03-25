【企業盈警】瑞風新能源料去年虧損顯著增加，融資成本上升

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞風新能源（００５２７）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度虧損將比２０１８年度虧損約３７２６萬元人民幣顯著增加。
該集團指，預期虧損淨額顯著增加，主因去年３月發行可換股債券及於期內延長可換股票據
導致融資成本增加，加上錄得其他應收款項按公允值重新計量的虧損，而２０１８年則沒有此虧
損。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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