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25/03/2020 07:53

【企業盈警】太睿國際（０１０１０）料去年虧損減少，收益上升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》太睿國際（０１０１０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損按年減少約３７﹒５％，至約２５００萬元。
　　該集團指，虧損減少主因收益升約２１％，至約７４００萬元、毛利升近８２％，至約
２０００萬元，而集成電路及半導體零件設計及銷售的穩定表現；及及新業務所帶來的收入而有
所改善。
　　不過，該集團指，近期爆發ＣＯＶＩＤ－１９疫情中斷其於深圳、北京及上海的運營，考慮
縮減業務規模及停止營運以節省成本。建材貿易業務方面，注意到一名客戶因疫情遭受財務困難
，應收客戶款項約２３００萬元可回收性已惡化，除使用正常程序收回應收款項外，正評估針對
客戶提出破產呈請、要求將抵押品作為應收款項的擔保、向專業金融機構尋求保理服務及用其他
資產清算應收款項。
　　至於實時２Ｄ轉３Ｄ視頻顯示產品業務方面，該集團指因疫情而運營停滯，正評估縮減運營
規模或退出該行業。由於去年度就此的投資總額約２３０萬元，對其整體營運及財務產生重大影
響。該集團又指，內地融資租賃業務因疫情令客戶信譽惡化，故考慮停止擴大業務如拒絕新客戶
，而該業務去年收益約９０萬元。鑒於業務規模較小，該集團認為不會對其整體營運及財務產生
重大影響。（ｗｈ）

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