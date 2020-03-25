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25/03/2020 07:53

【新冠肺炎】設計都會：美國倉庫辦公室關閉，不利影響銷售

　　《經濟通通訊社２５日專訊》設計都會（０１５４５）公布，向美國的傢俬電子商務平台客
戶銷售各種品牌的傢俬產品業務受疫情影響，在美國伊利諾州經營倉庫和辦公室的業務需根據州
長行政命令由本月２１日至４月７日暫時關閉，待州長進一步更新。
　　該集團指，所有在伊利諾州的僱員留家工作，而供應鏈目前很可能受到干擾，其銷售及毛利
率在今年可能遭受不利影響。（ｗｈ）

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