【新冠肺炎】設計都會：美國倉庫辦公室關閉，不利影響銷售

《經濟通通訊社２５日專訊》設計都會（０１５４５）公布，向美國的傢俬電子商務平台客

戶銷售各種品牌的傢俬產品業務受疫情影響，在美國伊利諾州經營倉庫和辦公室的業務需根據州

長行政命令由本月２１日至４月７日暫時關閉，待州長進一步更新。

該集團指，所有在伊利諾州的僱員留家工作，而供應鏈目前很可能受到干擾，其銷售及毛利

率在今年可能遭受不利影響。（ｗｈ）

