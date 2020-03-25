【企業盈喜】寶新金融（０１２８２）料去年純利超出９億元

《經濟通通訊社２５日專訊》寶新金融（０１２８２）公布，預期於截至去年１２月３１日
止年度純利將超出９億元，較２０１８年度增長不少於３０％。
該集團指，純利上升主因將寶新置地集團（００２９９）的業務併入其所產生的議價收購，
加上完成收購一批於南寧市持有土地開發項目的房地產開發公司後，房地產及物業投資業務的銷
售收入及利潤增加。（ｗｈ）
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