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25/03/2020 07:53

【企業盈警】高富集團（００２６３）料去年虧損，金融資產減值

　　《經濟通通訊社２５日專訊》高富集團（００２６３）公布，繼早前發盈利警告後，預期於
截至去年１２月３１日止年度錄得虧損，而２０１８年度虧損約７﹒４５億元。
　　該集團指，錄得虧損主因要去年度就透過損益按公允值計算金融資產錄已變現虧損淨額及未
變現虧損分別約１８０萬元及約１﹒４５億元，加上按預期信貸虧損模式就其逾期應收貸款計提
減值約１﹒６３億元。　
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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