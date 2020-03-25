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25/03/2020 07:53

昆侖能源（００１３５）去年純利升２０％，派息２６﹒３分人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》昆侖能源（００１３５）公布，截至去年１２月３１日止年度
純利約５５﹒５１億元（人民幣．下同），按年升約１９﹒７９％，每股盈利６６﹒７１分，派
末期股息每股２６﹒３分。
　　該集團指，收入升７﹒４４％，至１１３３﹒１３億元，不包括物業、廠房及設備、無形資
產、應收帳款及其他應收款項減值虧損及匯兌虧損等核心溢利升６﹒２４％，至約６２﹒５２億
元，而在核心溢利中，天然氣銷售和天然氣管道業務分升１８﹒７２％和１０﹒６％，惟ＬＮＧ
加工與儲運和勘探與生產業務分跌１０﹒２３％和１７﹒７６％。　
　　該集團指，天然氣銷量２８０﹒２９億立方米，同比增加２７﹒４４％，期內新增用戶
１４６﹒３萬戶，累計用戶已達１１２７﹒７萬戶，同比增長１４﹒９％。至於ＬＮＧ氣化裝車
量１８５﹒５７億立方米，同比減少１２﹒６１％，天然氣管道的輸氣量５５６﹒０２億立方米
，同比增長５﹒０２％。
　　該集團指，爆發新型冠狀病毒疫情已對國內外能源價格造成下調壓力，此可能對其業務營運
產生若干影響，評估仍在進行，且相關影響在現階段未能作合理估計。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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