昆侖能源（００１３５）去年純利升２０％，派息２６﹒３分人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》昆侖能源（００１３５）公布，截至去年１２月３１日止年度

純利約５５﹒５１億元（人民幣．下同），按年升約１９﹒７９％，每股盈利６６﹒７１分，派

末期股息每股２６﹒３分。

該集團指，收入升７﹒４４％，至１１３３﹒１３億元，不包括物業、廠房及設備、無形資

產、應收帳款及其他應收款項減值虧損及匯兌虧損等核心溢利升６﹒２４％，至約６２﹒５２億

元，而在核心溢利中，天然氣銷售和天然氣管道業務分升１８﹒７２％和１０﹒６％，惟ＬＮＧ

加工與儲運和勘探與生產業務分跌１０﹒２３％和１７﹒７６％。

該集團指，天然氣銷量２８０﹒２９億立方米，同比增加２７﹒４４％，期內新增用戶

１４６﹒３萬戶，累計用戶已達１１２７﹒７萬戶，同比增長１４﹒９％。至於ＬＮＧ氣化裝車

量１８５﹒５７億立方米，同比減少１２﹒６１％，天然氣管道的輸氣量５５６﹒０２億立方米

，同比增長５﹒０２％。

該集團指，爆發新型冠狀病毒疫情已對國內外能源價格造成下調壓力，此可能對其業務營運

產生若干影響，評估仍在進行，且相關影響在現階段未能作合理估計。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

