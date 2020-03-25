《日入而息》國壽多賺逾４倍，英王儲查理斯確診，港股漲８６３點

《今天重點》﹡國壽（０２６２８）去年多賺４﹒１２倍，派末期息０﹒７３元人民幣；國

壽指疫情短期內將帶來一定影響，將結合市況進行相應融資安排

﹡中海油（００８８３）去年純利按年升１５﹒９％，末期息０﹒４５港元；

中海油料長遠來說油價保持每桶５０－６０美元

﹡瑞聲（０２０１８）去年純利跌４１﹒５％，不派息；瑞聲指許文輝退任獨

立非執董，張宏江接任主席；瑞聲料首季淨利潤及收入受壓，疫情影響復工

及需求降；瑞聲指市場存短暫不確定性，不派末期息並非因流動性不足

﹡英國王儲查理斯王子確診感染新冠肺炎

﹡港交所（００３８８）有上市儀式嘉賓確診，金融大會堂已徹底消毒

﹡廉署起訴港交所前主管及上市顧問貪污及公職人員行為失當；港交所前僱員

遭廉署起訴，政府稱致力維護香港ＩＰＯ審批程序誠信

﹡本港新增２４宗確診１９人曾外遊，累計病例破四百宗



《即日市況》﹡憧憬美國刺激經濟方案，港股漲８６３點收２３５２７突破十天線



《深滬股市》﹡外圍好消息刺激尾盤，滬指收漲２﹒１７％車股續發力



《美元匯價》﹡１００﹒８╱１０１﹒２為美匯初步支持；歐元最新報１﹒０８１２╱

１６，日圓最新報１１１﹒２１╱２３



《公司業績》﹡國壽（０２６２８）去年多賺４﹒１２倍，派末期息０﹒７３元人民幣

﹡中海油（００８８３）去年純利按年升１５﹒９％，末期息０﹒４５港元

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）全年少賺３１％，不派末期息

﹡中糧包裝（００９０６）去年賺３億元人民幣，升１８％，派息６﹒４港仙

﹡大新金融（００４４０）全年純利１７億元，跌１１％，息１﹒０８元

﹡大新銀行（０２３５６）全年盈利２２﹒４億元，跌１０％，息３５仙

﹡萬咖壹聯（０１７６２）停牌，延遲刊發去年度業績

﹡中電光谷（００７９８）去年賺５﹒６９億元人民幣，升約半成，末期息

２﹒５港仙

﹡永達汽車（０３６６９）去年多賺１８％至１４﹒７３億元人民幣，不派息

﹡好孩子國際（０１０８６）去純利２﹒０２億元，升逾兩成三，不派息

﹡金山軟件（０３８８８）全年盈轉虧１５﹒４６億元人民幣，末期息０﹒１

港元

﹡開元產業（０１２７５）全年盈轉虧３７５０萬元人民幣，末期派２﹒９分

﹡中國建築（０３３１１）去年多賺兩成派息１６仙，擬更換核數師

﹡瑞聲（０２０１８）去年純利跌４１﹒５％，不派息

﹡都市麗人（０２２９８）全年盈轉虧蝕１３億元人民幣，不派息

﹡榮威國際（０３３５８）去年多賺３﹒８％，，派末期息０﹒００８４美元

﹡萬咖壹聯（０１７６２）去年虧轉盈錄１﹒０６億元人民幣純利，不派息

﹡交銀國際（０３３２９）全年純利升２２﹒８％，派息０﹒０９元

﹡連達科技控股（００８８９）去年少賺６３％，派末期息０﹒０２元

﹡統一企業中國（００２２０）全年純利升３２﹒７％，派息３１﹒６３分

﹡親親食品（０１５８３）全年純利升１４７﹒８％，不派息

﹡金茂（００８１７）去年多賺２４％至６４﹒５億元人民幣，派息１１港仙

﹡中石化油服（０１０３３）全年計劃新簽合同額６８０億元，研回購股份

﹡中海油服（０２８８３）去年多賺３４倍至２５億元人民幣，派息１６分

﹡新華保險（０１３３６）去年純利升８４％，派息１﹒４１元人民幣

﹡旭日企業（００３９３）去年純利升２﹒７５％，末期息３﹒４仙

﹡中盈盛達融資擔保（０１５４３）去年多賺６﹒４％，派末期息０﹒０６元

人民幣



《公司資訊》﹡國壽（０２６２８）疫情短期內將帶來一定影響，將結合市況進行相應融資

安排

﹡大新（０２３５６）今年對資產質素看法較謹慎，未來盈利或有壓力；大新

料今年貸款增長將低於６﹒５％，淨息差短期內將受壓

﹡ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）收購抗體檢測試劑盒買賣及分銷公司

﹡永勝醫療（０１６１２）盡力擴充產能，以滿足全球對呼吸機的需求

﹡大新銀行（０２３５６）去年淨息差降至１﹒８７％，料信貸質素持續呈負

面趨勢

﹡中國民生金融（００２４５）提前贖回槓桿債券掛？票據及另一債券

﹡邁博藥業（０２１８１）抗體融合蛋白申請專利，將啟動體內實驗

﹡天韻國際（０６８３６）加快推進復產復工，疫情不利影響為暫時性

﹡自然美（００１５７）、ＪＯＹＣＥ（００６４７）、依利安達

（０１１５１）及萬咖壹聯（０１７６２）今早起停牌

﹡泛海國際（００１２９）購買１２００萬美元面值之中國恆大票據，涉

７８９萬美元

﹡金山軟件（０３８８８）虧損主要來自獵豹移動的撥備，強調對現金流不造

成影響

﹡保誠表示正與保監局就將遙距投保擴展至其他產品進行商討

﹡時代鄰里（０９９２８）斥３２７２萬元人民幣收購廣州物管公司

﹡第一太平（００１４２）附屬批出菲律賓公路第１段工程，作價１２億元

﹡瑞聲（０２０１８）許文輝退任獨立非執董，張宏江接任主席；瑞聲料首季

淨利潤及收入受壓，疫情影響復工及需求降

﹡環亞國際（０１１４３）與Ｂｒｉｇｈｔ Ｍａｒｋ訂立和解協議

﹡鴻海及緯創暫停印度工廠的生產

﹡奧園健康（０３６６２）疫情使大健康業務需求大增，新業務今年能帶來更

多貢獻；對今年銷售目標增長１２％具信心，料各地將推支持政策

﹡美體育（０１６６１）訂立收購事項諒解備忘錄

﹡瑞慈醫療（０１５２６）解散兩個合營公司

﹡安域亞洲（００６４５）供股獲超額認購

﹡頤海國際（０１５７９）施永宏辭任首席執行官，執董郭強接任

﹡創興銀行（０１１１１）加強支援中小企，延長貸款還款期至６個月



《國企紅籌》﹡天津港發展（０３３８２）涉貪公款資金影響追溯至２０１６年

﹡華電國際（０１０７１）田洪寶辭任副董事長兼總經理



《神州民企》﹡騰訊財付通網絡小貸註冊資本由３億增至１０億元人民幣

﹡永達汽車（０３６６９）料今年豪華車銷售可保持樂觀增長



《中國要聞》﹡此前稱外地人可購多一套房，海寧市表示目前政策已取消

﹡美元不斷走高，內房過去三周發行美元債同比減六成

﹡報道指銀保監擬在四大國有ＡＭＣ之上成立控股公司

﹡人行逆回購２７連停，今續零投放零回籠；人行開展５０億元央行票據互換

操作

﹡ＩＤＣ表示中國平板電腦市場首季出貨量將下滑逾３０％

﹡信通院表示今年工業互聯網經濟料佔ＧＤＰ比重２﹒９％

﹡美國最終決定對中國木製櫥櫃和浴室櫃實施高額關稅

﹡北京商務局表示「新增１０萬個購車指標」尚未研究論證

﹡上海首個網上售房住宅開盤

﹡浦東法院探索臨港新片區案件允許港澳台人士任陪審員

﹡人社部表示中小企聘畢業生可獲補貼，國企擴大招聘規模

﹡北京合規個體戶無需批准即可復業，增值稅率降至１％

﹡杭州今年將增加２萬個小客車指標

﹡武漢恢復逾百條巴士線，需實名乘車

﹡物流企業大宗商品倉儲設施用地減半計徵土地使用稅

﹡財政部劉昆稱財政政策將更積極有為，支持擴大內需

﹡廣州發改委表示正抓緊制定提振汽車消費政策實施細則

﹡海航表示境內企業現金流逐步恢復，境外受疫情波及大；海航酒店債息昨日

到期，持有人同意延後分兩期收息

﹡華為ＡＩ新技術將助菲律賓檢測新冠病毒

﹡官媒引述專家：可以肯定首季中國ＧＤＰ負增長

﹡３月第二批國產遊戲版號下發，騰訊國產Ｓｗｉｔｃｈ遊戲在列

﹡工信部表示首２月移動互聯網流量２３５億ＧＢ增４４％；工信部回應三大

運營商用戶暴減：臨時號流量卡被註銷；疫情催生新型消費，將從三方面推

動；工業互聯網有巨大投資需求，能撬動消費市場

﹡保險資管新規５月實施，相關金融產品須落實穿透監管

﹡上期所原油期貨上市兩年，累計成交近３０萬億元人民幣

﹡秦川物聯、復旦張江推遲上海科創板首發上會

﹡乘聯會表示內地３月第三周乘用車日均零售下降４０％

﹡微信聯合ｆｂ、推特等平台與向全球徵集代碼「戰疫」，世衛支持



《寶島快訊》﹡台股收漲３﹒９％，報９６４４﹒７５點



《其他消息》﹡立法會通過２１５８億元臨時撥款，應付預算案通過前政府開支

﹡市場失當行為審裁處裁定美即控股及其董事無及時披露收購內幕消息

﹡廉署起訴港交所前主管及上市顧問貪污及公職人員行為失當

﹡港交所前僱員遭廉署起訴，政府稱致力維護香港ＩＰＯ審批程序誠信

﹡尖沙咀藥房連環結業，業主招租意向價較高峰劈八成

﹡深股通額度全日用１８﹒８億元，陸股通連續兩天淨流入；滬股通額度全日

用近１８億元，陸股通淨流入２５億

﹡澳門銀河酒店地盤棚架倒塌，釀成３死４傷

﹡中原經紀人指數ＣＳＩ跌至３８﹒６點，料樓價續調整



《新冠肺炎》﹡本港新增２４宗確診１９人曾外遊，累計病例破四百宗

﹡今日第一班接載湖北港人包機將於下午６時抵港

﹡政府啟用具定位功能的電子手環，追蹤監察隔離人士

﹡澳門今日最少新增４宗確診，累計共３０宗

﹡武漢４月８日恢復機場客運，不含國際和北京往返航班

﹡北京調整境外輸入高風險國家及地區名單，香港上榜

﹡Ｇ２０應對疫情峰會周四舉行，習近平以視頻方式出席

﹡日本考慮推出新刺激措施，或向國民派發現金券

﹡印度總理莫迪宣布實施全國封鎖，民眾必須留在家中

﹡新西蘭宣布進入緊急狀態，為期七日

﹡ＮＯＷ新聞台再多一名女剪接師初步確診

﹡何栢良盼政府周末前推戒嚴級別措施，否則公院將失守

﹡林正財稱政府正研究有效措施讓市民保持社交距離

﹡治療新冠肺炎的新藥或以委託生產方式在中國落地

﹡施羅德稱疫情全球擴散，對環球經濟的影響將更嚴重

﹡星晨表示考慮增持擁有強大競爭優勢的公司股票

﹡財新表示武漢受感染門診醫生上周曾接觸無症狀患者

﹡國際航空運協表示航空業今年或損失２５２０億美元營收

﹡港交所（００３８８）有上市儀式嘉賓確診，金融大會堂已徹底消毒

﹡湯家驊稱禁賣酒無助抗疫，建議限制不多於４人聚集

﹡葉劉淑儀稱禁酒令或引起司法覆核挑戰，應針對聚集行為

﹡道富表示股市走勢亦開始呈現「典型的經濟衰退」跡象

﹡聶德權稱政府今明兩班包機將接逾五百湖北港人返港

﹡耿爽稱未採取外貿限制措施，一直鼓勵企業擴大出口

﹡年輕女警疑初步確診，張竹君稱新增確診減但不能鬆懈

（ｚｚ）

