《華爾街內望》市場續等待刺激方案通過，美股續升道指漲４９５點

《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院即將就２萬億美元一攬子刺激計劃進行投票，支持

受疫情重創的企業及家庭，美股周三（２５日）續漲。

美股尾市收窄漲幅，因為有報道懷疑議案能多快獲得通過，道指升２﹒３９％或４９５點，

收報２１２００點。標指升１﹒１５％或２８點，報２４７５點。納指微跌０﹒４５％或３３點

，報７３８４點，逆轉早段漲勢。

共和及民主黨已經就刺激經濟議案達成一致共識，計劃包括一項５０００億美元的資金，

幫助遭受重創的行業，以及另一筆同等金額的資金，用於向數百萬美國家庭直接發放現金補貼，

每戶最多可獲得３０００美元。

參議員桑德斯表示，除非部分共和黨參議員不再反對議案中有關失業救濟金的措辭，否則準

備拖延該議案的投票。

眾議院少數黨領袖麥卡錫表示，希望眾議院議員在參議院投票後，最少有２４小時來對該議

案進行評估。

美國上周初次申請失業金人數快將公布，或飆升至１００萬人，因為企業宣布裁員，且各州

實施封鎖措施迫使企業關閉店鋪。

個股方面，郵輪運營商Ｎｏｒｗｅｇｉａｎ Ｃｒｕｉｓｅ Ｌｉｎｅ、Ｒｏｙａｌ

Ｃａｒｉｂｂｅａｎ Ｃｒｕｉｓｅｓ均漲約２３％。

據日經新聞報道指蘋果或將推遲推出５Ｇ手機，蘋果收低０﹒５５％。美國航空、美國聯合

航空、達美航空均跳漲逾１０％，波音亦飆升２４％，因為市場憧憬華府將會支持航空業及航空

公司。

指標十年期美債收益率升５﹒４個基點，報０﹒８７４％。（ａｌ）

