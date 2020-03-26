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即市新聞

26/03/2020 07:50

《華爾街內望》市場續等待刺激方案通過，美股續升道指漲４９５點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院即將就２萬億美元一攬子刺激計劃進行投票，支持
受疫情重創的企業及家庭，美股周三（２５日）續漲。
　　美股尾市收窄漲幅，因為有報道懷疑議案能多快獲得通過，道指升２﹒３９％或４９５點，
收報２１２００點。標指升１﹒１５％或２８點，報２４７５點。納指微跌０﹒４５％或３３點
，報７３８４點，逆轉早段漲勢。
　　共和及民主黨已經就刺激經濟議案達成一致共識，計劃包括一項５０００億美元的資金，
幫助遭受重創的行業，以及另一筆同等金額的資金，用於向數百萬美國家庭直接發放現金補貼，
每戶最多可獲得３０００美元。
　　參議員桑德斯表示，除非部分共和黨參議員不再反對議案中有關失業救濟金的措辭，否則準
備拖延該議案的投票。
　　眾議院少數黨領袖麥卡錫表示，希望眾議院議員在參議院投票後，最少有２４小時來對該議
案進行評估。
　　美國上周初次申請失業金人數快將公布，或飆升至１００萬人，因為企業宣布裁員，且各州
實施封鎖措施迫使企業關閉店鋪。
　　個股方面，郵輪運營商Ｎｏｒｗｅｇｉａｎ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｌｉｎｅ、Ｒｏｙａｌ　
Ｃａｒｉｂｂｅａｎ　Ｃｒｕｉｓｅｓ均漲約２３％。
　　據日經新聞報道指蘋果或將推遲推出５Ｇ手機，蘋果收低０﹒５５％。美國航空、美國聯合
航空、達美航空均跳漲逾１０％，波音亦飆升２４％，因為市場憧憬華府將會支持航空業及航空
公司。
　　指標十年期美債收益率升５﹒４個基點，報０﹒８７４％。（ａｌ）

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