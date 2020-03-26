【企業盈警】中國長遠（１１０）料年度盈轉虧損最少２１８０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國長遠（００１１０）預期截至２０１９年年底止全年虧損
不少於２１８０萬元，而上年同期盈利約１０３０萬元。期內盈轉虧主要由於（ｉ）集團年度業
務表現下滑，導致集團收益減少；（ｉｉ）上年度收回壞帳１４１０萬元，而２０１９年度則並
無收回壞 帳；及（ｉｉｉ）上年度撥回應付利息１１９０萬元，而２０１９年度並無撥回應付
利息。（ｅｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道25/03/2020
etnetApp通天下 獨家匯率比較一眼睇晒！
|生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
|數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
|生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
|FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
|中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰