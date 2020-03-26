【企業盈警】中國長遠（１１０）料年度盈轉虧損最少２１８０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國長遠（００１１０）預期截至２０１９年年底止全年虧損

不少於２１８０萬元，而上年同期盈利約１０３０萬元。期內盈轉虧主要由於（ｉ）集團年度業

務表現下滑，導致集團收益減少；（ｉｉ）上年度收回壞帳１４１０萬元，而２０１９年度則並

無收回壞 帳；及（ｉｉｉ）上年度撥回應付利息１１９０萬元，而２０１９年度並無撥回應付

利息。（ｅｃ）

