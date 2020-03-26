【新冠肺炎】未來世界：訂購熔噴不織布生產線，料４月投產

《經濟通通訊社２６日專訊》未來世界（００５７２）此前公布已展開口罩生產業務，務求

在短時間內為市場提供符合相關認證標準的口罩。在生產口罩中，熔噴不織布是關鍵材料，是口

罩核心，所以熔噴不織布更為短缺，而且熔噴不織布價格不斷攀升，集團務求為口罩生產提供數

量及質量均有保證的原材料供應及保持價格優勢，董事會公布，公司之一間全資附屬公司現已訂

購熔噴生產線生產熔噴不織布，該附屬公司將具有卓越的熔噴技術及穩定性高製程，預期４月開

始生產熔噴不織布。（ｅｃ）

