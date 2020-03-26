【新冠肺炎】樺欣（０１６５７）上周上市儀式一位嘉賓確診

《經濟通通訊社２６日專訊》樺欣控股（０１６５７）公布獲通知，曾於３月２０日（上周

五）到訪出席上市儀式的一位嘉賓，已被確診感染新型冠狀病毒。公司已進行徹底的清潔及消毒

，現與相關部門緊密合作，以確保公司員工和到訪嘉賓得知有關消息。集團表示已採取預防措施

並作出特別安排，在不影響業務運作的情況下保護各員工。董事會相信業務將不會受到重大干擾

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