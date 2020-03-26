美刺激經濟方案添變數，港股高開７７點報２３６０４點

《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院就規模高達２萬億美元的刺激經濟方案達成共識，

美股普遍上升，惟全球多國疫情持續惡化，加上傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，道

指尾段升幅顯著收窄，納指更倒跌收市。亞洲股市今早跟隨向下，日經急挫近９００點，台北加

權指數跌逾７０點，港股方面則高開７７點或上升０﹒３３％，報２３６０４點，主板成交３４

﹒２１億元。國企指數報９４５２，下跌７７點或下跌０﹒８１％。於美加擁有業務的創科實業

（００６６９）高開近８％，為最佳表現藍籌；惟去年多賺近一成六的中海油（００８８３）股

價跌近２％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７６％，報４５﹒９５元；港交所（００３８８）

升０﹒８６％，報２３４元；騰訊控股（００７００）升１﹒５８％，報３８６元；中移動

（００９４１）下跌０﹒０９％，報５６﹒０５元；友邦保險（０１２９９）上升２﹒７９％，

報７０元；建行（００９３９）跌１﹒９％，報６﹒２１元。



恆指十大開市升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ５５﹒００元 升７﹒７４％

長和 （００００１） ５１﹒６５元 升３﹒３０％

恆生銀行（０００１１） １３８﹒８０元 升３﹒２０％

中電控股（００００２） ７２﹒００元 升３﹒００％

恆隆地產（００１０１） １５﹒２６元 升２﹒９７％



友邦保險（０１２９９） ７０﹒００元 升２﹒７９％

石藥集團（０１０９３） １６﹒４０元 升２﹒３７％

金沙中國（０１９２８） ３１﹒００元 升２﹒３１％

銀河娛樂（０００２７） ４６﹒１５元 升２﹒２１％

蒙牛乳業（０２３１９） ２７﹒５０元 升２﹒０４％

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（ｃａ）

