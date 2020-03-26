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即市新聞

26/03/2020 09:23

美刺激經濟方案添變數，港股高開７７點報２３６０４點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院就規模高達２萬億美元的刺激經濟方案達成共識，
美股普遍上升，惟全球多國疫情持續惡化，加上傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，道
指尾段升幅顯著收窄，納指更倒跌收市。亞洲股市今早跟隨向下，日經急挫近９００點，台北加
權指數跌逾７０點，港股方面則高開７７點或上升０﹒３３％，報２３６０４點，主板成交３４
﹒２１億元。國企指數報９４５２，下跌７７點或下跌０﹒８１％。於美加擁有業務的創科實業
（００６６９）高開近８％，為最佳表現藍籌；惟去年多賺近一成六的中海油（００８８３）股
價跌近２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７６％，報４５﹒９５元；港交所（００３８８）
升０﹒８６％，報２３４元；騰訊控股（００７００）升１﹒５８％，報３８６元；中移動
（００９４１）下跌０﹒０９％，報５６﹒０５元；友邦保險（０１２９９）上升２﹒７９％，
報７０元；建行（００９３９）跌１﹒９％，報６﹒２１元。

　　恆指十大開市升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５５﹒００元　　　升７﹒７４％
　　長和　（００００１）　　　５１﹒６５元　　　升３﹒３０％
　　恆生銀行（０００１１）　１３８﹒８０元　　　升３﹒２０％
　　中電控股（００００２）　　７２﹒００元　　　升３﹒００％
　　恆隆地產（００１０１）　　１５﹒２６元　　　升２﹒９７％

　　友邦保險（０１２９９）　　７０﹒００元　　　升２﹒７９％
　　石藥集團（０１０９３）　　１６﹒４０元　　　升２﹒３７％
　　金沙中國（０１９２８）　　３１﹒００元　　　升２﹒３１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４６﹒１５元　　　升２﹒２１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２７﹒５０元　　　升２﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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