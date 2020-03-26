《盤後部署》港股仍待下一波消息，短線料窄幅上落

《經濟通通訊社２６日專訊》美股道指隔晚先急升後回穩，由逾千點升幅收窄至不到５００

點，納指更倒跌收市，市傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂。與此同時，美國步入負利

率時代，１個月期及３個月期國庫券孳息率跌至零以下水平。中港股市今日走軟。恆指承接過去

兩天升勢高開７７點報２３６０４點已為全日最高位，在銀行股走弱下恆指調頭向下，最多跌

３６３點見２３１６３點。及後美國參議院全票通過刺激經濟議案，將提交眾議院表決，港股一

度反彈轉升，惟午後美股三大指數期貨跌幅略為擴大，加上三隻藍籌中海外（００６８８）、潤

地（０１１０９）及恆安國際（０１０４４）中午公布業績表現未能令市場滿意，港股再度走軟

，最終收報２３３５２點，跌１７４點或０﹒７４％，主板成交１２１７﹒７９億元大減

１９﹒４％。國企指數報９４４７，跌８１點或跌０﹒８６％。

Ａ股兩市表現反覆，上證綜指收報２７６４點，跌１６點或０﹒６％。深證成指收於

１０１５５點，跌８５點或０﹒８４％。兩市總成交６４２４﹒６７億元人民幣減少

１４﹒５％。



＊疫情或累美國銀行業利潤蒸發，華爾街獎金削四成＊



標普追蹤包括摩根大通、美國銀行和花旗集團等６５間美國大型銀行，指出根據最壞情況分

析，新型肺炎會令美國銀行業年內利潤全數蒸發。這６５間銀行年內將錄合計約１５０億美元虧

損，而去年國內銀行業的盈利為約１９５０億美元。而在不太嚴重的情況下，疫情影響將限於旅

行和休閒等目前已受重創的行業，而美國銀行業年內利潤將下降約一半，至１０００億美元。銀

行業作為百業之母，直接受累疫情，且看各地政府出力抗疫，可否短時間內奏效。

同時，僱員薪酬顧問公司Ｊｏｈｎｓｏｎ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ指出，金融業今年的獎金

可能大跌逾四成。公司董事總經理Ａｌａｎ Ｊｏｈｎｓｏｎ表示，市場正形成一場完美風暴，

或做成更廣泛的行業重整，而私募股權機構將受到巨大衝擊，投資者也厭煩了對沖基金。



＊美國參院通過經濟議案消息已反映，股市波幅收窄＊



今早美國參議院通過刺激經濟議案，將提交眾議院表決，港股反彈的力度略有不足，反映市

場已完全消化此消息，意味相關議題在短時間內未必可再提振港股。不過，相比過往以千點計的

上落，今天波幅只有４４１點，除表示部分投資者獲利回吐，或反映市場正尋方向，等待下一波

消息。而無明顯負面或正面刺激之下，料恆指短線較為平穩，上落波幅有機會在５００點附近水

平。（ｎｓ）

