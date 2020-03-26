《外企動向》傳蘋果推遲數月發布５Ｇ手機，摩通料推遲最多兩個月

《經濟通通訊社２６日專訊》據日經新聞引述三位知情人士報道透露，蘋果曾討論將
５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ發布時間推遲數月，因為全球新冠肺炎大流行可能損害需求，並打亂產品開
發時間表。
摩根大通則預期，蘋果今年可能要推遲發布新ｉＰｈｏｎｅ一個月至兩個月，因為其供應鏈
受疫情干擾，在生產上存在難度。（ａｌ）
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