《外企動向》傳蘋果推遲數月發布５Ｇ手機，摩通料推遲最多兩個月

《經濟通通訊社２６日專訊》據日經新聞引述三位知情人士報道透露，蘋果曾討論將

５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ發布時間推遲數月，因為全球新冠肺炎大流行可能損害需求，並打亂產品開

發時間表。

摩根大通則預期，蘋果今年可能要推遲發布新ｉＰｈｏｎｅ一個月至兩個月，因為其供應鏈

受疫情干擾，在生產上存在難度。（ａｌ）

