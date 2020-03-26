【全球放水】麥康奈爾及舒默皆料日內將通過經濟刺激方案

《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周三（２５日）表示，參議院

會團結起來，日內將通過經濟刺激方案。

參議院民主黨領袖舒默亦稱，刺激方案是妥協的結果，受疫情傷害的工人、州政府、中小企

即將得到幫助，預計參議院將於日內通過該法案。

美國總統特朗普則表示，已敦促參議院通過這項法案，並盡快將法案簽署。（ａｌ）

