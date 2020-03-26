【全球放水】傳最新經濟刺激方案為波音提供數十億美元援助貸款

《經濟通通訊社２６日專訊》據《華盛頓郵報》引述知情人士報道指，參議院一攬子刺激經

濟計劃包括一項為波音提供數十億美元緊急援助的條款。

條款指出向「對維護國家安全至關重要」的企業提供１７０億美元聯邦貸款，不過條款並未

提及波音，但相信主要是為波音制定。不過消息指其他公司亦想分一杯羹。（ａｌ）

