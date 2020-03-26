【全球放水】聖路易斯聯儲行長：經濟刺激方案規模兩萬億適當

《經濟通通訊社２６日專訊》美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周三（２５日）接受《
ＣＮＢＣ》訪問時表示，國會正在磋商約２萬億美元緊急援助計劃規模適當。
目前預計一攬子計劃將很快得到落實，布拉德認為當前工作重點是將計劃的好處盡快落實，
幫助被迫停工的工人和公司，並將經濟衝擊控制今年第二季。
他又指，必須取得整個經濟體中員工和公司的信任，讓他們確信目前環境真的安全，他們才
會高興回到工作崗位。（ａｌ）
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