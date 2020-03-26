【大熊來了】世貿總幹事：新冠肺炎帶來的衰退將比金融危機更嚴重

《經濟通通訊社２６日專訊》界貿易組織（ＷＴＯ）總幹事阿澤維多周三（２５日）表示，
預測顯示經濟衰退和新冠肺炎大流行所造成的損失，將比２００８年金融危機的衰退更嚴重，
世貿內部經濟學家亦預計貿易將急劇下跌。
他又指各國可以採取重要措施，限制眼前的經濟損失，為長期復蘇奠定基礎，並敦促各國共
同努力，協調並增強力量抵抗衡衰退。
他亦讚揚各國政府採取積極刺激措施，並敦促世貿組織成員保持透明、分享信息。（ａｌ）
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