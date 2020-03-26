【全球放水】加拿大本周計劃推出新援助措施，應對疫情影響

《經濟通通訊社２６日專訊》加拿大財長莫努周三（２５日）在上議院表示，計劃本周推出

新援助措施，早前執政自由黨在下議院達成８２０億加元的刺激計劃提振經濟，上議院目前正審

議該計畫，並最快於今天通過。

市場普遍預計政府將為航空業和能源業提供援助方案，莫努坦言已與能源部門每小時保持聯

繫，正與航空公司緊密合作，強調能源業處於特別具有挑戰性的情況。（ａｌ）

