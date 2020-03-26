【全球放水】加拿大本周計劃推出新援助措施，應對疫情影響

《經濟通通訊社２６日專訊》加拿大財長莫努周三（２５日）在上議院表示，計劃本周推出
新援助措施，早前執政自由黨在下議院達成８２０億加元的刺激計劃提振經濟，上議院目前正審
議該計畫，並最快於今天通過。
市場普遍預計政府將為航空業和能源業提供援助方案，莫努坦言已與能源部門每小時保持聯
繫，正與航空公司緊密合作，強調能源業處於特別具有挑戰性的情況。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道25/03/2020
etnetApp通天下 獨家匯率比較一眼睇晒！
|生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
|數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
|生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
|FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
|中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰