【全球放水】經濟刺激方案通過障礙或獲解決，料今晚表決

《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議員葛蘭姆周三（２５日）表示，經濟刺激方案在參議

院面臨通過的最後關頭，相信障礙已獲解決。

葛蘭姆是對失業救濟補助條款提出反對的參議員之一，他預計，共和黨針對調整該條款的修

正案將會被否決，令經濟刺激方案加快進行表決。

另外參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，參議院將於今晚很快就２萬億美元經濟刺激方案進行

投票。（ａｌ）

