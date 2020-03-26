【全球放水】國際貨幣基金組織擬向新興市場國家提供５００億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》國際貨幣基金組織今日表示，可能為低收入及新興市場國家提
供約５００億美元，各上述國家可以通過快速信貸基金，以零利率獲得１００億美元貸款，減輕
疫情經濟影響。
其他成員國可以通過快速融資工具獲得緊急融資，該機制可以為新興市場國家提供約４００
億美元。
組織強調有許多成員處於危險之中，包括衛生系統薄弱、政策空間不足、商品出口受貿易條
件衝擊的成員國，以及其他特別容易受溢出影響的成員國。（ａｌ）
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