【全球放水】國際貨幣基金組織擬向新興市場國家提供５００億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》國際貨幣基金組織今日表示，可能為低收入及新興市場國家提

供約５００億美元，各上述國家可以通過快速信貸基金，以零利率獲得１００億美元貸款，減輕

疫情經濟影響。

其他成員國可以通過快速融資工具獲得緊急融資，該機制可以為新興市場國家提供約４００

億美元。

組織強調有許多成員處於危險之中，包括衛生系統薄弱、政策空間不足、商品出口受貿易條

件衝擊的成員國，以及其他特別容易受溢出影響的成員國。（ａｌ）

