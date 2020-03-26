【新冠肺炎】歐盟報告指疫情不太可能在夏季消失

《經濟通通訊社２６日專訊》歐盟疾病控制機構周三（２５日）發表報告，指新冠肺炎不太

可能在夏季消失，並警告如果不採取措施，阻止疫情蔓延，隨著氣溫上升，疫情可能會持續。

市場原本希望新冠肺炎與其他常見病毒一樣，通常在夏天消失，但歐盟報告直接反駁說法。

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